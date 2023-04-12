محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد

قدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارة أجرتها لكنيسة الروم الأرثوذكس، حيث رافقها خلالها اللواء حسام توفيق، مدير أمن دمياط وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و العميد محمد طارق رئيس فرع الأمن القومى واللواء علاء محلب وكيل فرع الأمن الوطنى واللواء محمد عنان مدير إدارة البحث الجنائى والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، حيث كان فى استقبالهم الأب بندليمون راعى الكنيسة.

وأعربت" محافظ دمياط " عن أصدق التهانى بهذه المناسبة المجيدة، داعية الله أن يجعله عيدًا سعيًدا على المصريين جميعًا ، معربة أيضًا عن سعادتها بالصورة العظيمة لتلاحم أبناء مصر وتكاتفه والذى تربطه روابط تاريخية عميقة ليصبح نسيج واحد يعمل من أجل استكمال مسيرة التنمية التى تشهدها مصر تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية..

وهنأت الدكتورة منال عوض، أبناء مصر بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية خلال فترة واحدة ،لافتة الى ان ذلك يعكس مدى ترابط أبناء مصر.

ومن جانبه أعرب الأب بندليمون عن امتنانه بزيارة محافظ دمياط للكنيسة للمشاركة فى احتفال أبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما وجه تحية شكر وتقدير للمصريين جميعاً.

في سياق آخر، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق ، حيث أكدت " المحافظ " أنه وفور تلقي بيان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية.

وفى هذا السياق، تم الدفع بتلك المعدات والفرق لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية، ووجهت محافظ دمياط، تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال، لافتة الى أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.