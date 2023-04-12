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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق شقة بالزقازيق

ارشيفيه
ارشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية اليوم الأربعاء، على حريق شقة بمنزل مكون من 5 طوابق بمركز الزقازيق دون إصابات بشرية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز الزقازيق، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بناحية بنايوس بجوار جامع أولاد زين بمركز الزقازيق.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق فى منزل مكون من 5 طوابق ونشبت النيران في شقة بالطابق الرابع وتمت السيطرة عليها دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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