السيطرة على حريق شقة بالزقازيق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية اليوم الأربعاء، على حريق شقة بمنزل مكون من 5 طوابق بمركز الزقازيق دون إصابات بشرية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز الزقازيق، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بناحية بنايوس بجوار جامع أولاد زين بمركز الزقازيق.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق فى منزل مكون من 5 طوابق ونشبت النيران في شقة بالطابق الرابع وتمت السيطرة عليها دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.