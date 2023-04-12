رئيس أرمنت بالأقصر يحل مشكلة السيارات غير المرخصة.. بالصور

تابع العميد عادل شرشر رئيس مركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، مشكلة السائقين مع مسؤولي المرور بأرمنت ضد السيارات غير المرخصة، التي تقوم بتحميل الركاب من خارج موقف السيارات بأرمنت وتقوم بتحميل الركاب من أمام مسجد الرحمن مما يؤدى إلى تكدس مروري في تلك المنطقة.

وأوضح رئيس مدينة أرمنت، اليوم الأربعاء، أنه تم التنسيق على ضرورة وجود فرد مرور في الفترة المسائية، لتسهيل حركة المرور وعدم تواجد السيارات المخالفة.

كما تابع رئيس المدينة، تنفيذ حملة مكبرة لنظافة الشوارع ورفع القمامة والأتربة بنطاق مركز أرمنت، حيث قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز بحملة نظافة عامة على شوارع مدينة أرمنت الوابورات بدءا من شارع مستشفى حورس حتى الصفصاف وشارع أبو ياسين ومنطقة سوق الخميس وميدان مسجد العتيق.

كما قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز برفع القمامة من شوارع مدينة أرمنت الحيط بمنطقة كوبري الشهيد وميدان السوق، ومتابعة الحركة المرورية بمدخل ارمنت الحيط.

وتم رفع القمامة وتمهيد الطريق السريع بالجانبين من أول مدخل مدينة أرمنت وحتى قرية الرزيقات، وكذا رفع القمامة من ميدان السوق ومسجد الرحمن وشارع أبو حطب والبركة، وتفقد مدخل قرية الديمقراط وشارع المصالح الحكومية لمتابعة أعمال النظافة وترشيد الكهرباء.

وأوضح العميد عادل شرشر، رئيس المدينة، أنه تم رفع ٤٥٧ طن قمامة وتراكمات من الشوارع والميادين ومخلفات صلبة، وناتج تطهير الترع وذلك على مدار الأسبوع، مؤكدا على استمرار متابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل بالمركز بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات لتحقيق الانضباط بالشارع.

ورافق رئيس المركز في جولته، نائب شئون القرى، ومدير المرافق، ومدير المتابعة بالمركز، ورؤساء القرى بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وحل مشاكل المواطنين.

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