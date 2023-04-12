العلاج الحر بصحة الدقهلية يوصي بغلق 9 منشآت طبية مخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، شملت المرور على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 102 منشأة طبية، تشمل 53 عيادة خاصة، و26 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 6 مراكز غير مرخصة.

وأشار فؤاد، إلى استصدار قرارات إغلاق لـ9 منشأت مخالفة، وإعادة فتح منشأتين بعد استيفاء الشروط فضلاً عن فحص 3 شكاوى، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة" للمواطنين.

IMG-20230412-WA0070

IMG-20230412-WA0075

IMG-20230412-WA0074

IMG-20230412-WA0072

IMG-20230412-WA0073