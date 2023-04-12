اليوم.. بدء عرض مسلسل "حرب"

تبدأ قناة "ON"، مساء اليوم الأربعاء، 21 رمضان عرض مسلسل "حرب"، وذلك ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مجموعة من أقوى الأعمال الفنية والبرامجية خلال الشهر المبارك.



المسلسل يُعرض على قناة "ON" في تمام الساعة التاسعة مساء، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الثالثة والربع مساء وإعادة ثانية في الثالثة والربع عصرًا.

فيما يُعرض على قناة "ON دراما" في تمام الساعة 10.45 مساء وإعادة أولى 4.45 صباحًا وإعادة ثانية 12.15 ظهرًا وإعادة ثالثة 4.45 عصرًا.

"حرب" بطولة الفنان أحمد السقا ومحمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال.

يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد الفنان أحمد السقا شخصية إرهابي، بينما يجسد الفنان محمد فراج شخصية ضابط أمن وطني، وتدور أحداث العمل في ١٠ حلقات.