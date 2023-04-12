تراجع سعر الدواجن اليوم الأربعاء 12 إبريل 2023

تراجعت أسعار الدواجن في الاسواق المحلية اليوم، الأربعاء 12 ابريل 2023، نتيجة زيادة المعروض خلال الفترة الاخيرة و ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة و المستوردة بالمنافذ الحكومية المختلفة و معارض اهلا رمضان.

انخفض سعر الدواجن البيضاء اليوم ، ليتراوح من 69 : 70 جنيها للكيلو تسليم المزارع لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 77 و 80 جنيها للكيلو.

فيما استقر سعر الكتكوت اليوم متراوحا بين 6 و 8 جنيهات.

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة بين 69 و 70 جنيها متراجع بنحو جنيه واحد لتصل إلى المستهلك بنحو 77 و 80 جنيها تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 80 جنيها للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 87و 90 جنيها تقريبًا.

تراوحت أسعار الأوراك اليوم بين 77 و 82 جنيها للكيلو، وسعر البانيه اليوم تراوح بين 170 و 180 جنيها للكيلو الواحد.

فيما تراوح سعر الكيلو من الفراخ الامهات البيضاء بين 49 و 50 جنيها .

وسجلت أسعار الكبد و القوانص 58 و 62 جنيها للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 35 و 40 جنيها للكيلو.

استقرت اسعار الدواجن البرازيلي في الاسواق المحلية ، و بلغ سعر الفرخة بـ 71.5 جنيه لوزن الـ كيلو و100 جرام، مما يعني أن الكيلو الوحد وصل إلى 65 جنيها.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيها.

و تراجعت كذلك اسعار البيض بانواعه المختلفة اليوم ، بنحو 6 جنيهات لكرتونة البيض الابيض، و حوالي جنيها واحدا في سعر البيض البلدي ، و استقرار سعر البيض الاحمر كما هو ، و ذلك وفقا لاخر الاسعار المعلنة في بورصة الدواجن الرئيسية ، سجل سعر البيض الأبيض اليوم الأربعاء 101 جنيه للكرتونة 30 بيضة ، ليصل إلى المستهلك بنحو 108جنيهات تقريبًا للطبق.



وسجل سعر طبق البيض اليوم “الأحمر” 101 في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيهات.



و بلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الاسواق إلى 104 جنيهات اليوم الاحد ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 110و115 جنيهاً للطبق.