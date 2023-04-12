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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه المنوفية تتعامل مع تجمعات الأمطار لمنع حدوث شلل مروري

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث  الشلل المروري، بالاضافة الي انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة .

وقال تعرضت عدة مناطق متفرقة بالمحافظة لموجة من الطقس السيئ ادت الي  هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تسببت في اختفاء المارة من الشوارع .

وكلف رؤساء الافرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ من مساء أمس وحتي صباح اليوم الأربعاء .

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الامطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات  الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية للمواطنين .

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الطقس السيئ تجمعات الأمطار هطول امطار شبكات الصرف الصحي سيارات الكسح