رئيس جامعة بنها يتفقد المركز الطبي لجراحة العيون بالمستشفى الجامعي

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة بالمستشفى الجامعي، شملت المركز التخصصي لطب وجراحة العيون، وذلك للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى في المركز وداخل الأقسام العلاجية المختلفة.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير التي تجري بأقسام الجراحة والعمليات الموحدة وغرف العلاج الاقتصادي، وذلك بحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمر الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حمدي الجزار رئيس قسم الرمد.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين بمحافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتماشيا مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مستشفيات بنها الجامعية لا تألوا جهدا في الحرص على توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تساهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين بالمستشفى وتعزيز الدور الذي تقوم به المستشفى للمساهمة في تخفيف معاناة المرضى وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا.