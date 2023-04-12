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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: القوات الروسية تقصف ميكولايف بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلن قائد الشرطة الوطنية في إقليم ميكولايف الأوكراني سيرهي شيخيت، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت منطقة أوتشاكيف التابعة للإقليم بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز (MLRS).

وقال شيخيت - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "كانت هناك ضربات مرة أخرى ولكن هذه المرة بصواريخ MLRS. ونحن نحدد ما إذا كان هناك ضرر أو ضحايا، فيما تعمل الشرطة وخدمات الطوارئ على الفور".

وبحسب بيان صدر عن الجيش الأوكراني، قصفت القوات الروسية على مدار أمس منطقة بيريسلاف التابعة إلى إقليم خيرسون، حيث اندلع حريق في موقع الهجوم.

أوكرانيا القوات الروسية الصواريخ