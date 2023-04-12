العسومي: الدفاع عن القضية الفلسطينية يمثل مرتكزا رئيسيا للشراكة العربية الأفريقية

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية يمثل مرتكزا رئيسيا من مرتكزات الشراكة العربية الأفريقية، انطلاقاً من المكانة الكبيرة التي تحتلها قضية فلسطين لدى الشعبين العربي والأفريقي، مثمناً موقف البرلمان الأفريقي وموقف الدول الأفريقية الداعم دائماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع فورتشين شارومبيرا رئيس البرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا)، افتراضيا عن طريق برنامج زوم.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز العلاقات العربية الأفريقية خاصة على الصعيد البرلماني، والبناء على المباحثات التي تمت بين الجانبين مؤخراً في القاهرة ومملكة البحرين.

وتطرق النقاش إلى التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية؛ حيث أكد الجانبان إدانتهما التامة للانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال واقتحاماتها المتكررة للمسجد الأقصى واستفزاز مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم في شهر رمضان المبارك. واتفق رئيس البرلمان العربي مع نظيره الأفريقي على اتخاذ خطوات مشتركة بين البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي من أجل حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وفضح الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال.

ومن جانبه، أشاد شارومبيرا بالدور النشيط الذي يقوم به البرلمان العربي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مضيفا أن التحركات المكثفة التي تقوم بها رئاسة البرلمان العربي في هذا المجال تمثل قيمة نوعية مضافة إلى الدبلوماسية البرلمانية على المستوى الإقليمي.

وفي إطار الحرص على استمرار المشاورات وتعزيز العلاقات مع البرلمان العربي، وجَّه شارومبيرا رئيس البرلمان الأفريقي الدعوة إلى رئيس البرلمان العربي للمشاركة في افتتاح الجلسة العامة للبرلمان الأفريقي وإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية أمام أعضاء البرلمان الأفريقي.

واتفق الجانبان في نهاية المباحثات على تكثيف آليات التشاور والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح الشعبين العربي والأفريقي، ويدافع عن قضاياهم العادلة.