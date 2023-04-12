بالصور.. لجنة لمتابعة مشروعات التنموية والخدمية بطور سيناء

استقبل مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو العوفي، مسؤول المتابعة بمكتب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ وذلك لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية المقامة على أرض العاصمة، وجاء ذلك بحضور سهير عبدالعاطي سكرتيرة المدينة وقسم الإدارة الهندسية.

وفي سياق آخر، كان اللواء خالد فودة، محافظة جنوب سيناء، قد أقام أمس الثلاثاء، مأدبة الإفطار الجماعي السنوية بمركز دعم المرأة بمدينة طور سيناء، وسط أجواء احتفالية رمضانية، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المحافظة، وممثلي جميع أطياف المجتمع السيناوي من رجال الدين، والمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا، وذوي الهمم وأسرهم، وطلبة المدرسة الفكرية والصم والبكم بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني طور سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه يحرص على إقامة هذه المأدبة سنويًا في شهر رمضان، ليجتمع أكبر عدد من ممثلي أطياف المجتمع السيناوي حول مائدة واحدة، تأكيدًا على تجانس المجتمع المصري.

وأوضح أن الإفطار الجماعي تجسيد لمعاني الخير في الشهر الفضيل، وتكريسًا لقيم المحبة والتعاون حيث تتآلف القلوب وتتجلى معاني شهر رمضان الكريم السامية في نفوس أبناء المجتمع القائم على المحبة، ويقوي أواصر الإخاء وتوحد النسيج الاجتماعي، مما يسهم في التكاتف المجتمعي لخدمة المجتمع، وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية.

كما حرص المحافظ على إضفاء الفرحة والبهجة علي الأطفال وذوي الهمم ووزع مبالغ نقدية والتقاط الصور التذكارية معهم، وإعداد فقرات ترفيهية للأطفال من ذوي الهمم، تضمنت مسرحية عرائس.

وشهد المحافظ عروضا من التراث البدوي الأصيل قدمته فرق تابعة لقصر ثقافة طور سيناء.

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