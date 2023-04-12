ads
الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"هندسة حلوان" تحصد جوائز تحدي المركبات بالإمارات وتتأهل للنهائي بأمريكا

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان يحصد جوائز تحدي المركبات بالإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصد فريق E-Rally بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان العديد من الجوائز في "تحدي المركبات الكهربائية العالمي" GEVC الذي تم استضافته على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة،  وجاءت الجوائز كالآتي:
• المركز الأول في الـ Design Presentation 
• جائزة Preservation award
• المركز الثالث overall على مستوى الشرق الأوسط
وبذلك تأهل الفريق للمرحلة القادمة من المسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد صنعت السيارة التي يشارك بها طلاب الفريق  على مقياس سيارات فورميلا F1، تصنيع مصري ١٠٠٪، وقد تم تصنيع السيارة بمصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع.

هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطلاب بهذا الفوز، مؤكداً أن هذه المشاركات تكسب الطلاب خبرات ومهارات عالية تؤهلهم للمنافسة بقوة، مضيفاً أن أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية هي التصنيع وانتاج سيارات بهذه الموصفات وهو شئ مشرف للغاية.

أكد الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، أن هذه ليست المشاركة الأولى لطلاب الجامعة في هذه النوعية من المسابقات فجامعة حلوان تعد طالب موهوب فريد من نوعه ذو قدرات عالية، متمنياً التوفيق للطلاب في المراحل القادمة.

الامارات جامعة حلوان