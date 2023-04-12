بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة ال21 من رمضان

اقترب شهر رمضان على الانقضاء ودائما ما نبحث عن الأدعية التي نناجي فيها الله سبحانه وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك، وفى الليلة الحادية والعشرين من رمضان وكذلك دعاء اليوم الحادى والعشرون من شهرك يارحمن،يا غفار يا تواب يا عاتق كل تائب من النار، اللهم اقبل مننا تلك من الأدعية التي يحرص عليها الكثيرون في هذا الوقت الطيب من الشهر الكريم، ففيه أوقات يستجاب فيه الدعاء منها الثلث الأخير من الليل وعند الإفطار، حيثما ورد في السنة النبوية أنه للصائم عند فطره دعوة لا ترد، بسم الله الرحمن الرحيم (وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ (13)صدق الله العظيم،اللهم إنا نعبدك ونؤمن بك لا أله إلا أنت سبحانك وحدك لا شريك لك،اللهم لك الملك ولك الحمد تحيى وتميت وانت على كل شيئا قدير بسم الله الرحمن الرحيم (وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ (14))صدق الله العظيم،اللهم إننا نبر بأمهاتنا وآبائنا فى حياتهم، اللهم ارحمهم واغفر لهم بعدما أسلموا الروح لك يا الله، اللهم نفذنا وصية لقمان عليه السلام فإهدى أولادنا وأحفادنا لنا يارب،بسم الله الرحمن الرحيم ( َإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ (15)) صدق الله العظيم، اللهم اقبل منا الصيام والقيام والصلاة والذكر والدعاء،اللهم اشفى مرضانا وارحم موتانا وآمن روعاتنا ووحد صفوفنا، اللهم ثقل موازين حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا وقنا عذاب النار،بسم الله الرحمن الرحيم (يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَةٍ أَوۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِهَا ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ (16))صدق الله العظيم، اللهم يا لطيف ألطف بنا،اللهم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا ما كبر منها وما صغر، بسم الله الرحمن الرحيم (يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ (17))صدق الله العظيم، اللهم اقبل منا حفاظنا على صلاتنا وركوعنا وسجودناووفقنا إلى كل عبادة ترضيك يا رب وحبيبنا فى طاعتك وبعد بينناوبين المعاصي وما نهيتنا عنه، اللهم أصلح احوالنا وبارك لنا فى ذكرك واقبل منا يا الله،بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ (18) َٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ (19)صدق الله العظيم، اللهم اجعلنا صغارا فى أعيننا وكبار فى أعين خلقك يارب،اللهم نعوذ بك من الغرور والتكبر فانهما من فعل ابليس، اللهم اجعل خت أصواتنا فى حديثنا سمة من سماتنا وخلقنا لترضى عنا يا رب،اللهم ارزقنا دواء لكل مايصيبنا من سوء الخصال يارب وحسن أخلاقنا يارب، اللهم إحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والازهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وارضها وحدودها ومياهها وقوت شعبها وبارك لمصر فيما ترزقنا من خيرات يارب،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.