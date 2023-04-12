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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بالصور.. ديابلو يخوض أولى تجاربه الدرامية في "1000 حمدالله ع السلامة" للفنانة يسرا

ديابلو و عنبة يجتمعان لأول مرة في الدراما بمسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"

مسلسل ١٠٠٠ حمدالله
مسلسل ١٠٠٠ حمدالله ع السلامة
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يخوض الفنان ديابلو أولى تجاربه في عالم التمثيل بمشاركته في مسلسل "1000 حمدلله ع السلامة" للفنانة يسرا.


ويجسد ديابلو شخصية "شبانه" الذي لعب دورا محوريا في أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" خلال بحث يسرا ومايان السيد وشيماء سيف وآدم الشرقاوي على "نانا سوسو"، ليساهم ديابلو في تمويههم.

 

ومسلسل "1000 حمدلله ع السلامة" من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب، ويجمع في بطولته يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، إيمان السيد، بجانب آدم الشرقاوي وسما إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له.


ديابلو المعروف في مجال الموسيقى والحفلات الغنائية بكونه مدير أعمال الفنان عنبة، يجمع المسلسل بينهما لأول مرة في عمل درامي واحد الذي يخوض أيضا عنبة فيه أولى تجاربه في البطولات الدرامية، كما قدم أغنية التتر بصوته.

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ديابلو مسلسل 1000 حمدلله ع السلامة يسرا عنبة