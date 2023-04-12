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الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يشارك 1500 مزارع من أبناء المحافظة فى حفل إفطار جماعي

جانب من الافطار
جانب من الافطار
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شارك اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم فى حفل الافطار الجماعي لعدد 1500 مزارع من أهالى محافظة سوهاج المشاركين فى المبادرة الرئاسية "ازرع"، والذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية باستاد سوهاج الرياضى تحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

حضر الإفطار مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، كما قامت الهيئة بتوزيع عدد  ١٨٠٠  كرتونة مواد غذائية للمواطنين الأكثر احتياجا.

وهنأمحافظ سوهاج المشاركين فى الحفل بمناسبة شهر رمضان المبارك، واحتفالات المحافظة بالعيد القومي لسوهاج، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين محافظة سوهاج والهيئة القبطية الإنجيلية .

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