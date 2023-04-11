الأرصاد تحذر: أمطار وعدم استقرر فى الأحوال الجوية الساعات المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، وأكدت أنه سيكون هناك أمطار، وعلى المواطنين عدم تخفيف الملابس.



وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سيكون هناك انخفاض في الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد، لافتة إلى أن هناك نشاطا للرياح يكون مثيرا للرمال والأتربة يوم الأربعاء على جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن البلاد في فصل الربيع، والتي تشهد تقلبات كثيرة في اليوم الواحد.



وقالت خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك فرصا لـ سقوط الأمطار تتراوح بين يومين ويوم، والوجه البحري سيتعرض لـ أمطار يومي الثلاثاء والأربعاء.