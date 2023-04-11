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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتقدم على بايرن ميونخ بصاروخ رودري في الشوط الأول

مانشستر سيتي وبايرن
مانشستر سيتي وبايرن ميونخ
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تقدم نادي مانشستر سيتي علي ضيفه بايرن ميونخ، بهدف نظيف، في شوط المباراة الأول الذي يجمع الفريقين، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي يستضيفه السيتي على ملعبه الاتحاد في إنجلترا.

أحرز الهدف اللاعب رودري بصاروخية لا تصد بقدمه اليسرى في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

شهدت المباراة هجمات كثيرة ضائعة من الفريقين ، ولكن كانت خطورة السيتي أخطر واضاع اكثر من هدف مؤكد.

دخل مانشستر سيتي اللقاء بهذه التشكيلة : 

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان آكي - روبن دياز - مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري - كيفين دي بروين - جون ستونز.

خط الهجوم: جاك جيريليش - إيرلينج هالاند - برناردو سيلفا.

وتواجه الفريقان 6 مرات سابقة في بطولة دوري أبطال أوروبا في المواجهات الثلاث بدور المجموعات، وتساوت الكفتان، حيث فاز كل فريق في 3 مباريات.

 

دورى أبطال اوروبا مانشستر سيتى بايرن ميونخ