أنت بتهزر.. رد فعل مفاجئ من رنا رئيس بعد اكتشاف مقلب رامز

وقعت الفنانة رنا رئيس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز نيفر إند" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" والذي يعرض في شهر رمضان.

وشعرت رنا رئيس بالدهشة بعد اكتشاف مقلب رامز جلال، قائلة: "أنت بتهزر".

ووجه رامز جلال حديثه لرنا رئيس قائلا: "اللي فات هزار واللي جاي ضرب نار.. هل كنتي تعرفي المقلب".

وردت رنا رئيس قائلة: "مكنتش أعرف إنه مقلب رامز جلال"، وتابعت ضاحكة: "أكتر اتنين حبيت الشغل معاهم هم ياسر جلال ورامز جلال".

وظهرت على رنا رئيس ملامح الرعب والخوف مع تنفيذ مقلب رامز نيفر إند، وقام رامز جلال بفتح طفاية الحريق في وجه رنا رئيس.