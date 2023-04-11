بالفيديو.. سرقة سيارة ملاكي من أمام عقار بالطالبية

تعرض مواطن لسرقة سيارته الملاكي، حال توقفها أمام منزله بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، على يد لص، وظهر اللص في مقطع فيديو وهو يرتدي كمامة علي وجهه في محاولة منه لإخفاء ملامحه أثناء ارتكابه جريمة السرقة.

ورد بلاغ للمقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من المواطن حاتم عبد الرحمن، مقيم بشارع مراد الثلاثيني، دائرة القسم، مفاده اكتشافه سرقة سيارته الملاكي تحمل لوحات أرقام (ع و ١٢٩٢) من أمام العقار محل سكنه.

وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، ظهر اللص أثناء تنفيذ عملية السرقة.

وتكثف مباحث قسم شرطة الطالبية من جهودها لضبط المتهم والسيارة المسروقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6034 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات.