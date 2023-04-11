التفاصيل الكاملة لإحالة قاتل ربة منزل وابنها بكفر الشيخ لفضيلة المفتي

أحالت محكمة جنايات فوه برئاسة المستشار محمد المر، رئيس الدائرة والمحكمة وعضوية المستشارين خالد جعفر، وأحمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، أوراق متهم من أحدي قري مركز دسوق لفضيلة المفتي ، لأخذ الرأي الشرعي بإعدامه لما نسب إليه ، وحددت جلسة 12 يونيو المقبل للنطق بالحكم ، وذلك لاتهامه بقتل سيده وطفلها الذي دافع عن والدته أثناء قيام المتهم بقتلها ، وذلك بدافع السرقة.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال فلاح في العقد الرابع من العمر إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه بقتله ربة منزل، وابنها عمدًا بغرض سرقتها.

وكان المستشار سعود نجيب المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، قد أحال ،أحمد محمد إبراهيم جمعة 42 سنة، مزارع يقيم بعزبة البرنس التابعة لمركز دسوق ، لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل ربة منزل ونجلها في 15 نوفمبر من العام الماضي، محددًا جلسة 11 أبريل المقبل لبدء المحاكمة.

وتعود أحداث القضية ، ليوم 15 نوفمبر 2022 بدائرة مركز دسوق ،حيث المتهم، السابق ذكره بقتل المجني عليها ، "هدير أحمد محمد دلاله،25 سنة، ونجلها المجني عليه، يوسف ربيع محمد عزازي 7 سنوات.

وجاء في قرار إحالة المتهم، بأن المتهم دلف إلي مسكن المجني عليها خلسة وما إن أبصرها وظفر بها، حتى انقض عليها، وطوق بذراعه عنقها حتى خارت قواها، وزادها بأن استخدم خرطوم بلاستيكي بجوارها محكمًا قبضته عليها، به وطوق عنقها، للاستيثاق من مفارقتها الحياة، قاصدًا من ذلك قتلها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما تبين من أوراق القضية، أن المتهم قام بجرائم أخرى اقترنت بالجريمة الأولي في ذات المكان والزمان سالفي الذكر، حيث قام بقتل المجني عليه نجلها عمدًا، بأن انقض عليه وكتم فاه، وكتم أنفاسه قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

فيما قام المتهم بعد جريمتى القتل بسرقة المنقولات الذهبية المملوكين للمجنى عليها، بأن نزع منها مصاغها الذهبي وتحصل علي مبلغ مالى عقب وفاتها وكان ذلك داخل مسكن المجنى عليها الأخير، كما قام المتهم بدخول منزل المجني عليها، بقصد إرتكاب الجريمة محل الاتهام، وأحرز أداة خرطوم بلاستيكي بدون مسوغ قانوني.

وعقب إنتهاء النيابة العامة من التحقيقات في القضية، قررت إحالة أوراق القضية إلي محكمة جنايات فوه التابعة لمحكمة إستئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، مع استمرار حبس المتهم إحتياطيًا علي ذمة القضية.

وكان المستشار عز غلوش، رئيس نيابة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تحت إشراف المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بحبس أحمد محمد إبراهيم جمعة 42 سنة، مزارع يقيم بعزبة البرنس التابعة لمركز دسوق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل ربة منزل وابنها خنقًا بعد سرقة مصوغاتها.

كما أمر رئيس نيابة دسوق بحبس صاحب محل مصوغات ذهبية بمدينة قلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بإخفاء مسروقات عقب شرائها من المتهم الذي تحصل عليهم من المجني عليها بعد ارتكابه الجريمة.

وكانت النيابة قد قامت بالتحقيق، مع المتهم، بقتل ربة المنزل وابنها، وتاجر المصوغات على مدار عدة ساعات، وبمواجهتهما ببعضهما

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق بلاغًا من المدعوة "فايزة.أ.م.ا"، 55 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، حول اكتشاف وفاة كل من نجلتها "هدير أحمد محمد دلاله،25 سنة، وحفيدها المجني عليه، يوسف ربيع محمد عزازي 7سنوات.

انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وبالفحص تبين وجود جثة المتوفاة الأولى ابنة صاحبة البلاغ مسجاة بحمام المنزل، وترتدي كامل ملابسها، ووجود آثار احمرار لحز حول الرقبة، وآثار ناتجة عن نزع القرط الذهبي من أذنيها، وجثة المتوفى الثاني طفلها مسجاة بغرفة المعيشة يرتدي كامل ملابسه وبها آثار احمرار لحز حول الرقبة.

ترأس اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ضم العميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، والعميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، وقيادات إدارة الأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبيها.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي، والتحريات إلى أن مرتكب الواقعة المدعو "أحمد جمعة "، 42 عامًا، فلاح، ويقيم بعزبة البرنس التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق، وسبق اتهامه في قضيتين عبارة عن ضرب وعاهة مستديمة آخرهم القضية رقم 18020 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة دسوق "عاهة مستديمة".

ألقي القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث الجنائي، والتحريات أقر بارتكابه الواقعة بقصد السرقة لمروره بضائقة مالية، وتمكن من الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية كانت ترتديها عبارة عن قرط، ودبلة، وخاتم عقب تنفيذه الجريمة، وتصرف فيهم من خلال بيعهم إلى محال الذهب بمدينة قلين مقابل 12 ألف جنيه.

باستدعاء صاحب محل الذهب المدعو "عبدالله.إ.أ.ز"، 25 عامًا، ويقيم بمدينة قلين، أقر بشراء تلك المصوغات من المتهم، وبإرشاده عنها جرى ضبط المسروقات والتحفظ عليها.

حُرر بذلك المحضر رقم 10972 لسنة 2022 إداري مركز شرطة دسوق

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