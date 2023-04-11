رئيس الوزراء الأوكراني يصل إلى واشنطن في لحظة حاسمة

وصل رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إلى واشنطن اليوم الثلاثاء قبل اللحظة الحاسمة في المعركة الدفاعية ضد روسيا، حيث تستعد كييف لشن هجوم مضاد سيحدد المسار المستقبلي للحرب، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني في تصريح خاص لـ"ذا هيل" إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ في أواخر الصيف، مشيرًا إلى أن الضغط الأكثر كثافة لبدء الهجوم المضاد يأتي من داخل أوكرانيا.

وأضاف: "لا نشعر بضغط من أصدقائنا وشركائنا في بداية الهجوم"، و"جميع أصدقائنا وشركائنا يفهمون بوضوح أنه من أجل الدخول في هجوم مضاد، يجب أن يكون الوضع 100 في المائة، بل وأكثر من ذلك، على استعداد للقيام بذلك."

تأتي زيارة شميهال على خلفية تسريب استخباراتي كبير تضمن تقييمات أمريكية لذخيرة الدفاع الجوي الأوكرانية المتضائلة.

وردا على سؤال عن تأثير الوثيقة المسربة على التخطيط للهجوم المضاد لأوكرانيا، كان شميهال على أن "أوكرانيا ستحرر أراضيها".

واختتم شميهال تصريحه بالقول "لقد أثبتنا عدة مرات أنه يمكننا القيام بذلك. نطلب من شركائنا الدوليين المزيد من القدرات العسكرية، مثل الدبابات والذخيرة والطائرات والعربات المدرعة