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الثلاثاء 11 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف علي قرارات لجنة المسابقات لمباراة نهائي الكأس

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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 قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، والتي يشرف عليها عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد، توقيع عدد من العقوبات على فريقي الأهلي وبيراميدز عقب اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الإثنين بنهائي كأس مصر موسم 2021 - 2022،، وجاءت العقوبات كالتالي:

1- توقيع عقوبة على النادي الأهلي قدرها 20 ألف جنيه للسباب الجماعي.
2- توقيع غرامة مالية 20 ألف جنيه علي النادي الأهلي لنزول اللاعبين أرض الملعب بدون إذن، للاحتفال عقب إحراز الفريق الهدف الأول.
3- إيقاف محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي 3 مباريات في مسابقة كأس مصر.
4- توقيع غرامة 25 ألف جنيه علي نادي بيراميدز لتكرار الاعتراض من قبل الجهاز الفني على حكم المباراة .

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إدارة اتحاد الكرة إدارة المسابقات