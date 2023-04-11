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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية واعتقال 5 فلسطينيين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها في الضفة الغربية، حيث عملت قوات الاحتلال على اعتقال شاب فلسطيني بزعم اشتراكه مع والده في تنفيذ عملية بمنطقة الأغوار في سبتمبر الماضي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين، واعتقلت 4 فلسطينيين أخرين بعد مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين.

فيما اقتحم مستوطنون إسرائيليون بصحبة قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونشبت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، بعد منع قوات الاحتلال الفلسطينيين من أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

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