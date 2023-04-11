تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية واعتقال 5 فلسطينيين

الثلاثاء 11/أبريل/2023 - 12:13 م

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها في الضفة الغربية، حيث عملت قوات الاحتلال على اعتقال شاب فلسطيني بزعم اشتراكه مع والده في تنفيذ عملية بمنطقة الأغوار في سبتمبر الماضي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين، واعتقلت 4 فلسطينيين أخرين بعد مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين.

فيما اقتحم مستوطنون إسرائيليون بصحبة قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونشبت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، بعد منع قوات الاحتلال الفلسطينيين من أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى.