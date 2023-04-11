موقف أوسوريو من قيادة الزمالك أمام حرس الحدود.. ومدرب إسباني فى الصورة

تتساءل جماهير نادي الزمالك عن موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق من قيادة الأبيض فنيا فى مباراة حرس الحدود المقرر اقامتها الخميس المقبل، فى بطولة الدوري.

وعلمت “البوابة سبورت” أن أوسوريو لن يقود الزمالك فى مباراة حرس الحدود فنيا لأنه سيصل إلى القاهرة غدا الأربعاء، بعد تأخر وصوله بسبب حجز السفر والطيران.

ومن المنتظر أن يواصل مدحت عبد الهادي المدرب المؤقت للزمالك قيادة الفريق أمام حرس الحدود، ولكن تحت أنظار أوسوريو الذى سيتواجد فى المدرجات لمتابعة اللقاء، على أن يقود الفريق فنيا بشكل رسمي عقب مباراة الحرس.

وهناك مدرب أسباني مرشح للعمل كمعاون لأوسوريو فى تدريب الزمالك، ولكن المفاوضات لا تزال جارية معه.

وكان الزمالك قد فاز على البنك الأهلي فى الجولة الأخيرة من الدوري بهدف نظيف .