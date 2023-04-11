سفير كوريا: خفض إرشادات السفر للكوريين بمرسى مطروح

زار السفير الكوري هونج جين-ووك، أمس الاثنين، محافظة مرسى مطروح وسيوة من أجل تقوية التبادلات الشعبية وإعادة النظر في مستوى إرشادات السفر في سيوة.

واجتمع سفير جمهورية كوريا لدى مصر مع محافظ مطروح خالد شعيب محمود، وهنأ السفير هونج على بدء بناء محطة الضبعة للطاقة النووية ووضح أن أكثر من 60 مهندسًا كوريًا من شركة KHNP “الطاقة المائية والنووية الكورية” يعملون حاليًا في موقع البناء.

كما ذكر أن السفارة ستراجع إرشادات السفر في سيوة، وأيضًا قامت الحكومة الكورية بخفض إرشادات السفر الخاصة بمرسى مطروح لتكون أكثر أمانًا كالقاهرة في أغسطس 2022 حتى يتمكن المزيد من الكوريين من زيارة المنطقة والسفر إليها.

وأعرب المحافظ عن امتنانه لخفض إرشادات السفر المفروض من قبل الحكومة الكورية والسفارة لتعزيز التبادل النشط بين الشعبين.

وذكر أن المحافظة ستبذل جهودًا شاملة لتأمين سلامة المسافرين الكوريين، وتأمل المحافظة أيضًا في بدء تعاونات وتبادلات مختلفة مع المقاطعات الإقليمية الكورية.

كما عقد السفير هونج اجتماعًا مع رئيس مدينة سيوة محمد بكر، وشدد على أن سيوة واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في مصر وأن السفارة تدرس خفض مستوى إرشادات السفر.

وذكر بكر، أنه سيضمن سلامة جميع الزوار الكوريين في سيوة وسيبذل موظفوه قصارى جهدهم لدعم السياح من جميع أنحاء العالم.

ويزور السفير هونج مرسى مطروح وسيوة في الفترة من 10 إلى 13 أبريل للتحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تدابير إضافية لضمان الأمن والسلامة للسياح الكوريين الذين يزورون المنطقة.



