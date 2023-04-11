النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة طافية بمياه النيل في البدرشين

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها، حول واقعة العثور علي جثة أحد الأشخاص طافية بمياه النيل بزاوية دهشور في منطقة البدرشين.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به وأدت للوفاة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في واقعة من عدمه، كما أمرت بفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفي.

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص طافية على مياه النيل بزاوية دهشور بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وسيارة إسعاف وتم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة مستشفي البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها للوقوف علي ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.