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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حرائق غابات مدفوعة بالرياح تجتاح مدينة كانج-نونج بكوريا الجنوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اجتاحت حرائق غابات مدفوعة بالرياح مدينة (كانج-نونج) الساحلية الشمالية الشرقية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ودمرت نحو 100 منزل وأجبرت مئات السكان والسياح على إخلاء منازلهم.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن حريق الغابات اندلع على تل في منطقة نانغوك في كانغ نونغ وسط تحذيرات من الرياح العاتية والطقس الجاف الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA) للمنطقة في وقت سابق.
وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الإطفاء الكورية الجنوبية رفعت من موقفها للاستجابة إلى أعلى مستوى وحشدت أكثر من 300 رجل إطفاء و6 طائرات هليكوبتر و200 عربة إطفاء، على الرغم من أن الرياح العاتية أعاقت جهود مكافحة الحرائق.
وفي سول، أعلن المتحدث الرئاسي الكوري الجنوبي لي دو-وون أن الرئيس يون سيوك-يول وجه الحكومة باستخدام جميع المعدات والقوى العاملة المتاحة بسرعة لإطفاء حرائق الغابات في أقرب وقت ممكن ومنع وقوع إصابات.
يذكر أن رياح قوية من فئة الأعاصير هبت، في وقت سابق اليوم، بسرعة قصوى لحظية تصل إلى 30 مترا في الثانية على المدينة الواقعة على بعد 168 كيلومترا شرق سول، ومناطق الساحل الشرقي الأخرى بإقليم كانغوون.

كوريا الجنوبية حرائق الغابات