سلطات خيرسون: قوات كييف تنقل المعدات استعدادا لعبور نهر دنيبر

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية تستعد لعبور نهر دنيبر بالمقاطعة، مؤكدا أن تلك المحاولات محكوم عليها بالفشل.

وقال سالدو وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "إن الوحدات الأوكرانية تقوم بالمناورة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وتغير مواقعها وتنقل القوى العاملة والمعدات إلى المنطقة، وتعمل على تجميع الزوارق المائية".

وأشار سالدو إلى بوادر استعدادات لعبور النهر ثم محاولة إخفاء تلك التحضيرات، لافتا إلى أن قوات كييف لا تملك القوات الكافية للعبور، مشددا على أن الاستفزازات التي تخطط لها القوات الأوكرانية في المنطقة ستبوء بالفشل.