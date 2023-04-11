"الصحفيين" تدعو لاجتماع لمناقشة الوضع المالي للنقابة الخميس

دعت نقابة الصحفيين، لاجتماع مجلس النقابة يوم الخميس المقبل 13 أبريل ٢٠٢٣ الساعة٨:٣٠ مساء لمناقشة الوضع المالي للنقابة وضوابط الأداء النقابي خلال الفترة القادمة.

ونشر الكاتب الصحفي محمد خراجة أمين صندوق نقابة الصحفيين، بياناً توضيحاً رداً على ما تردد بوجود مبلغ مالي يتجاوز الـ٥٣ مليون بنقابة الصحفيين.

وقد جاء نص بيانه: حول ما تردد عن وجود 53.5 مليون جنيه في النقابة نوضح أن 40 مليون جنيه لم ترد من وزارة المالية كدعم، ومتوقع أن يصل إلى النقابة 20 مليون جنيه في شهر إبريل الحالي و 20 مليون الأخرى ستصل في شهر يونيو المقبل و 5.5 مليون أموال المعاشات لا تمتلكها النقابة وتم صرفها لأصحابها وباقي مبلغ 53.5 مليون جنيه كان للشركة التي عملت صيانة الواجهة، مشيرا إلى أن حسابات الأنشطة والقروض والإعانات صفر ويوجد مبلغ 150 ألف جنيه خاصة بمشروع العلاج.