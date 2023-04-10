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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فاركو يفوز على الاتحاد السكندري ٣-٢.. ويصعد للمركز الثامن

فاركو يفوز على الاتحاد
فاركو يفوز على الاتحاد السكندري ٣-٢ويصعد للمركز الثامن
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فاز فريق الكرة بنادي فاركو، بقيادة طارق العشري، على نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح فاركو الأهداف عن رزقي حمروني في الدقيقة ٢٢، ليتنهي الشوط الأول بتقدم فاركو على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الشوط الأول.
وسرعان ما تغيير الوضع داخل الملعب خلال الشوط الثاني، وعزز التقدم لفريق فاركو على بهيج في الدقيقة ٦٥، وأكد فوز فاركو شكرى نجيب لفاركو في الدقيقة ٨١، وسجل مابولولو هدفين الاتحاد السكندري في الدقيقة رقم ٩٢، والدقيقة ٩٤، ليتنهي اللقاء بفوز فاركو بثلاث أهداف مقابل هدفين.

والجدير بالذكر أن فاركو بهذة النتيجة ارتفع رصيده إلى النقطة رقم ٣٢ في المركز الثامن وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة رقم ٣٦ في المركز الخامس بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

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