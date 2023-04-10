مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" ملخص حلقة 19

عرض مساء اليوم الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة التاسعة عشر العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.



أبرز المشاهد



تبدأ الاحداث بوصول أكرم للشركة الجديدة ومعه اوزو ويحدث جلبة، تغني الدكتورة سميحة غنوه "بتونس بيك" وتدندن فوقية ويخبرها علي انها اصيلة، يجري أكرم المقابلة مع المسؤول بصوت منخفض لنوم ايزو، تقابل انشراح سمير و يبدوا انها ستنتقم لسميحة و أولادها، تصل سميحة و من معها للمكان اللوكيشن ويبدوا ان المكان مسجد، تطلب انشراح الاذن من سميحة حتى تنهال علي سمير و لكن سميحة تطلب منها الانتظار حتى تصل اليها.



يفتح الحاج عاطف هاتفة ويتصل ب علي بويكا ليخبرهم عن مكان الجدة سوسو، تحت منزل الجدة سوسو تخبرهم سميحة ضرورة الحفاظ علي خبر وفاة والدهم جلال حتى ينقضي الفرح، يخبرهم عاطف انه سمسار المنطقة و لا يعرف مكانها الحالي و يتركهم و يهرب خوفاً من فوقية.



يخبر حماصة الحسيني بمكان مسكن سميحة وأولادها مقابل 500 جنية، تطلب انشراح من سميحة الذهاب للكوافير والاستعداد للفرح، يحاول الحسيني استدراج البواب لمعرفة بعض المعلومات عن سميحة وأبنائها، تستمتع سميحة وسماح وسامح وفوقية بجمال مدينة دمياط.



مشهد عام للفرح ونرى سمير بين المعازيم ويدور حوار كوميدي بين العريس والعروسة عن اول يوم زواج، تظهر سماح وسميحة وسامح وعلي بملابس الفرح التي اختارتها انشراح لهم، تنزعج سميحة من شكلها المزعج وتؤكد لها فوقية انها ملابس بسيطة وجميلة، تطلب انشراح من سميحة الاندماج في الفرح، ترى سميحة سمير في الفرح، تخبر انشراح سميحة بتيسير الأمور المادية للجدة سوسو بسبب نصائح "أبو عبدة" لها وتخبرها أيضا انها قامت بطرد سمير من قبل عندما علمت انه طويل اليد، تخبر فوقية بعض النصائح لسماح من اجل اصطياد عريس بينما علي بخبر سامح كيف يعاكس فتاه.



يعاكس أكرم إحدى الفتيات ثم يكتشف انها فوقية يثور عليها بحكم الغيرة ولكنها تستغرب من ملابسة الصعيدية القصيرة، تنجح سميحة في الحصول على رقم الجدة سوسو بمساعدة انشراح.



قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"



بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.



مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.



أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"



مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.