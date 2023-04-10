وزير الخارجية يستقبل أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.. صور

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن فى إطار بعثة طرق الأبواب السنوية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء شهد استعراض برنامج الزيارة القادمة لوفد الغرفة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى ما تشهده الفترة الأخيرة من تزايد ملحوظ في وتيرة التعاون الثنائي بين البلدين والاتصالات السياسية والزيارات رفيعة المستوى، حيث تناول وزير الخارجية ما تبذله مؤسسات الدولة المصرية، وفى مقدمتها وزارة الخارجية، من جهود لتعزيز الشراكة المصرية الأمريكية، لاسيما فى المجالين الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمى وتأثيرها علي مصر، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية والفرص المتزايدة المتاحة للقطاع الخاص الامريكى للاستثمار فى مصر، وهو ما سيكون محل مناقشات الوفد مع المسئولين وممثلى القطاع الخاص الأمريكى خلال زيارة الوفد إلى واشنطن.

وتطرق اللقاء إلى جهود عقد الاجتماع الأول للمفوضية الاقتصادية المشتركة بين البلدين في القاهرة، والتي من المنتظر أن تعمل كمظلة شاملة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك في موضوعات الطاقة والبيئة والاستثمار والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

كما حرص وزير الخارجية أيضًا علي استعراض الموقف الحالى للعلاقات المصرية - الأمريكية، وأهم ما خلصت اليه الاتصالات المصرية الأمريكية خلال الفترة الأخيرة من نتائج اتصالا بالتنسيق المشترك والمستمر حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.



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