ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجنوب سيناء

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 بمحافظة جنوب سيناء، ووفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من محمد حامد عقل وكيل الوزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.



وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية كالتالي: الصف الرابع والخامس والسادس (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأربعاء 10 مايو 2023 لمدة خمسة أيام.



كما جاءت مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية كالتالي: الصف الأول والثاني الإعدادي (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأربعاء 11 مايو 2023 لمدة خمسة أيام، بينما الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) تبدأ من السبت الموافق 13 مايو 2023 وتنتهي الخميس 18 مايو 2023 لمدة ستة أيام.





وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية (عام / فني) كالآتي: