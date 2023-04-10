ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجنوب سيناء

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 بمحافظة جنوب سيناء، ووفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من محمد حامد عقل وكيل الوزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.
وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية كالتالي: الصف الرابع والخامس والسادس (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأربعاء 10 مايو 2023 لمدة خمسة أيام.
كما جاءت مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية كالتالي: الصف الأول والثاني الإعدادي (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأربعاء 11 مايو 2023 لمدة خمسة أيام، بينما الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) تبدأ من السبت الموافق 13 مايو 2023 وتنتهي الخميس 18 مايو 2023 لمدة ستة أيام.
وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية (عام / فني) كالآتي:
- الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 16 مايو 2023 لمدة عشرة أيام.
- الصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام.
- الصف الأول الثانوي صناعي (فني عام ) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الخميس 11 مايو 2023 لمدة أربعة عشر يوما.
- الصف الثاني الثانوي صناعي (فني عام) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة اثنا عشر يوما.
- الصف الثاني الثانوي صناعي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة أربعة أيام.
- الصف الأول والثاني الثانوي تجاري (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام.
- الصف الأول الثانوي تجاري (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة أربعة أيام.
- الصف الثاني الثانوي تجاري (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 14 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 17 مايو 2023 لمدة أربعة أيام.
- الصف الأول الثانوي الفندقي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة أربعة أيام.
- الصف الثاني الثانوي الفندقي (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام.
- الصف الثاني الثانوي فندقي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الإثنين 8 مايو 2023 لمدة ثلاثة أيام.
- الصف الأول الثانوي زراعي عام (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام.
- الصف الأول الثانوي زراعي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الإثنين 8 مايو 2023 لمدة ثلاثة أيام.
- الصف الثاني الثانوي زراعي (فني عام) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام.
- الصف الثاني الثانوي زراعي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 7 مايو 2023 لمدة يومين.