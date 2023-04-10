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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: مصر لها بصمة مميزة في المشروعات الخضراء

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء
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أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن المشروعات الخضراء والذكية تسهم في التنمية المستدامة، والحفاظ على اقتصاد دائم النمو يراعي البيئة والأجيال القادمة، وفقا لرؤية مصر 2030.

وقال "سليمان" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إن المشروعات الخضراء والذكية في قلب المبادرات الوطنية ورؤية مصر 2030 واحد من أهم الملفات خاصة مع وجود التمويلات الميسرة سواء من الجهات الدولية أو الدولة لهذه النوعية من المشروعات.

وتابع، أن المنتجات الخضراء الآن ضمن استراتيجية دولية للتعامل مع القضايا الاقتصادية وتتمتع بالكثير من المزايا والاعفاءات ربما يكون لأفكار الطاقة المتجددة والخضراء السبق خلال السنوات القادمة بشكل عام، وفي الظروف التي يعيشها الكوكب بشكل خاص.

وتابع، أن المشروعات الخضراء لها السبق في التحول للطاقة الشمسية، والطاقات المتجددة، موضحًا: "لدينا توليد الرياح من منطقة العين السخنة، والبحر الأحمر، إضافة إلى إستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر".

وأكد "سليمان" أن مصر لها بصمة مميزة على مستوى العالم، في وجود المشروعات الخضراء، والتحول نحو الطاقة النظيفة.

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