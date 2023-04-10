وكيل تعليم بورسعيد تتلقى خطاب شكر من الاتحاد المحلي لنقابات العمال

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، عبد السميع حلاوة نائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال بورسعيد بمكتبها بديوان المديرية.

ورحبت وكيل الوزارة بضيفها، مشيدة بدور اتحاد نقابات العمال البارز في الدفاع عن حقوق العمال والسعي الدائم لمساندة ودعم عمال قطاع التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

وأكد نائب رئيس الإتحاد خلال لقائه بالدكتورة هالة عبد السلام أن الإتحاد يتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لسيادتها لما تقدمه من جهد مبذول وواضح لرفعة العملية التعليمية بالمحافظة.

وفي نهاية اللقاء قدم عبد السميع حلاوة خطاب شكر وتقدير مقدم من الاتحاد المحلي لنقابات عمال بورسعيد لوكيل وزارة التربية والتعليم تقديرا للنشاط الواضح والكبير لخدمة الطلاب والسادة العاملين في قطاع التعليم ببورسعيد.