محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بوقف أعمال بناء مخالف بشارع شرق البندر

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد العميد ياسر عبد الشافى، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، فور ورود معلومات عن قيام صاحب أشهر العمارات السكنية بشارع شرق البندر بمدينة أسوان بالشروع فى البناء المخالف للدور السادس بسرعة التدخل لوقف أعمال البناء.

تم التدخل لمنع البناء، ومصادرة تشوينات مواد البناء المختلفة التى تم تجهيزها، وعلى الرغم من إعتراضات صاحب العقار، إلا أنه تم الاستمرار فى إجراءات التدخل، مع تحرير محضر مخالفة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة، وذلك وسط مشاركة لنائب رئيس المدينة محمود بهاء، والعاملين للوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تطبيق القانون والحد من مخالفات البناء فى المهد، ومصادرة المعدات المستخدمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين، مكلفًا بأهمية المرور الميدانى لمسئولى المحليات، والتفاعل المباشر مع أى شكاوى بشأن المخالفات من خلال الإزالة الفورية لها للتأكيد على هيبة الدولة، والحفاظ على أراضيها.

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