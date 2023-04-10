البورصة تربح 6.3  مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

ارتفعت مؤشرات بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين ، وزاد رأس المال السوقي بنحو 6.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 1.078تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.6 %، ليغلق عند مستوى 16,774.64 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 2,916.29 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 بنسبة 0.45 % ليغلق عند مستوى 2,948.99 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.63%، ليغلق عند مستوى 4,436.5 نقطة،

كما صعد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.85 %، ليغلق عند مستوى 20,031.18 نقطة ، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.55 %، ليغلق عند مستوى 6,932.35 نقطة ، كما زاد مؤشر EGX SP بنسبة 0.89%، ليغلق عند مستوى 2,676.48 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي ، مسجلين صافي بنحو 102.2 مليون جنيه، 15 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 117.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 1.5 مليار جنيه، بعد التعامل على 473.7 مليار سهم، من خلال 55.5 ألف عملية منفذة