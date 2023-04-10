ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زراعة 265 ألف شجرة مثمرة بمدن البحيرة

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على أهمية  مبادرة  رئيس الجمهورية " 100مليون شجرة" والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030.

وكما أكدت نائب محافظ البحيرة، علي أهمية المبادرة فى نشر الوعي البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشيرة إلي إنه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي فقد تم زراعة 265 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بمدن ومراكز المحافظة.

 

البحيرة شجرة مثمرة مبادرة رئيس الجمهورية نائب محافظ البحيرة وزارة التنمية المحلية