زراعة 265 ألف شجرة مثمرة بمدن البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على أهمية مبادرة رئيس الجمهورية " 100مليون شجرة" والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030.

وكما أكدت نائب محافظ البحيرة، علي أهمية المبادرة فى نشر الوعي البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشيرة إلي إنه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي فقد تم زراعة 265 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بمدن ومراكز المحافظة.