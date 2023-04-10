تدريب مديري الجمعيات الزراعية بالبحيرة على حوكمة صرف الأسمدة.. صور

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس بدر محمد بدر، وكيل الوزارة، تدريب خاص بنظام حوكمة صرف السماد بالجمعيات الزراعية وذلك بقاعة التعاون الزراعى بالبحيرة فى إطار اهتمام الدولة بميكنة الخدمات التى تقدم إلى المزارعين من صرف مستلزمات الإنتاج وغيرها من الخدمات الزراعية.

حضر التدريب المهندس إبراهيم القصاص مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة، والمهندس محمود هليل مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة، والدكتور ناجح عبد المنعم محمد مدير إدارة الشئون الزراعية، والمهندس حازم عبد اللطيف مسئول كارت الفلاح بالمديرية، والمهندس عبد الغنى أبو مسلم مدير إدارة دمنهور الزراعية، والمهندس شاهين فؤاد مدير إدارة التعاون الزراعى بمركز دمنهور، وقام بالتدريب المهندس نادر سمك مسئول الشركة ، وفريق العمل المرافق له.

وخلال الدورة يتم تدريب مديرى الجمعيات التابعين لها والعاملين فى منظومة صرف الأسمدة التدريب الخاص بنظام حوكمة عملية صرف الأسمدة ابتداء من إدخال خطة الجمعيات شهريا واعتمادها من الجهات المشرفة عليها وصولا إلى لجنة الأسمدة بالوزارة ليتم شحن الأسمدة من المصنع مباشرة الى الجمعية الزراعية عن طريق كروت مميكنة ، وبذلك يتم ضبط عملية شحن الأسمدة الى الجمعيات طبقا لاحتياجاتها الفعلية ، حلى لا يؤدى إلى تكدس الأسمدة ببعض الجمعيات دون الأخرى، وكذلك توافر الأسمدة بالجمعيات على مدار الموسم مما يسهل حصول المزارع على مستحقاته من الأسمدة فى اى وقت طبقا لتعليمات لجنة الأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى .

وأكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على ضرورة الاهتمام بتدقيق الحصر الزراعى طبقا للمنزرع الفعلى على الطبيعة وصولا إلى حصول كل مزارع على ما يستحقة من أسمدة مدعمة طبقا للمقرارات السماديه المعتمدة وان الصرف حاليا يكون من خلال كارت الفلاح، ووجه بسرعة حل المشكلات المتعلقة بالكارت وكذا سرعة الانتهاء من تصحيح الأخطاء التى تبينت فى الموسم السابق.

وأشار " وكيل الوزارة " الى انه سيتم مرور اللجان المشكلة من الإدارات الزراعية والمديرية لمتابعة مطابقة الحصر مع المنزرع الفعلى على الطبيعة ، وسيتم محاسبة المقصرين فى حينه وكذلك الأمر بالنسبة لصرف الأسمدة.

وقال الدكتور ناجح عبد المنعم مدير إدارة الشئون الزراعية ، أنه تم التنسيق مع مسئولى الشركة ومدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة، على تقسيم حضور مديرى الجمعيات على مدار ثمانية أيام تدريب ، حيث يتم شرح طريقة عمل الخطة الشهرية للاحتياجات السمادية للجمعية، تمهيدا لاعتمادها اليكترونيا من الجهات المشرفة وفى نهاية التدريب يتم تسليم كل منهم الكارت الخاص بالجمعية والرقم السرى واسم المستخدم لكل جمعية، وتم تحديد مواعيد المراكز حيث بدأت بمركزى دمنهور وادكو، ثم كفر الدوار وحوش عيسى، والمحمودية وأبو المطامير، و ايتاى البارود ووادى النطرون، الدلنجات وجناكليس وأبو حمص والرحمانية، شبراخيت ورشيد، واليوم الأخير الموافق 19 أبريل مركز كوم حمادة.