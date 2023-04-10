بالفيديو.. استشاري تعديل سلوك: الصيام لا يؤثر على التذكر والانتباه أثناء المذاكرة

قال الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك، إنه يمكن للأبناء استذكار دروسهم أثناء فترات الصيام بنفس الكفاءة العقلية في الأيام العادية، إذ أن هناك هرمون يُدعى «pdfs» مسئول عن تذكر المعلومات الدراسية أثناء أداء الامتحان لا يتأثر بالصيام، كما أن التركيز والانتباه لا يتأثران أثناء الصيام في شهر رمضان كون البصيلات العصبية المرتبطة بهم لا تتغير درجاتها.

وأضاف "نور" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن 80% من الرجال والإناث بمراحلهم العمرية المختلفة كانوا بنفس كفاءة التركيز والانتباه سواء في فترة الصيام أو بعد الإفطار، بينما الـ20% الباقية كانت حالات مختلفة، موضحًا أن المادة الزرقاء الناتجة من الموبيل أو التليفزيون «مادة البيتومين» تحدث تشتيت الانتباه إلى جانب تأثيرها سلبا على التركيز والتذكر ومهارات الحفظ، متابعًا أن متلازمة تأخر النوم «النوم في توقيتات مختلفة ومتأخرة» تحدث أرق، إذ أن المخ مثل أي عضلة بالجسم تحتاج إلى الراحة.

وتابع، أن عدم راحة المخ يؤثر على الساعة البيولوجية للإنسان، وبالتالي عدم قدرته على استذكار دروسه، مشيرًا إلى أن التغذية السلمية لها دور فعال وأساسي في زيادة الانتباه والتركيز، موجها بضرورة تناول كمية بروتين مناسبة ليست كبيرة على الإفطار حتى لا تؤثر على عملية الهضم وبالتالي لا يصل الدم للمخ بالصورة الكافية التي تساعد على التركيز.