داليا عبدالرحيم: الرئيس السيسي يعمل على ترسيخ لثقافة الحوار

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قسم شرطة مدينة نصر تعمل على ترسيخ ثقافة الحوار التي يحاول الرئيس إرساءها طوال الوقت.

وأضافت رئيس "تحرير البوابة نيوز": “الرئيس السيسي رجل دولة يتحاور مع الجميع سواء المواطنين أو العاملين بالدولة ويجسد ذلك بالتواجد في كل مكان بمصر”.

وأوضحت “عبدالرحيم” في لقاء مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي يستغل أي فرصة للتواجد مع المواطنين ويؤسس لثقافة نشر الوعي والحوار بين الجميع ويتابع كل المشروعات على أرض الواقع ويكون حديثه من القلب، مشيرة إلى أن هذه التحركات من الرئيس السيسي تبعث برسالة اطمئنان للشعب المصري بكونه يهتم بكل شئون حياتهم وخاصة سير العملية الأمنية في البلاد والتي دفع ثمنها الشعب المصري.

كما لفتت داليا عبدالرحيم، إلى أن الرئيس السيسي يستمع إلى الجميع وينصت لشكواهم ويتدخل في الأمر لحل أي مشكلات بشكل سريع.