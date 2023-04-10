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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون اختبارات المهام الأدائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يستكمل طلبة وطالبات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، اختبارات المهام الأدائية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، اليوم الإثنين.

ويؤدي الطلاب اليوم، امتحان المهام الأدائية في مادتي العلوم والمهارات المهنية.

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها طلبة وطالبات صفوف النقل، باستكمال اختبارات شهر أبريل، لصفوف السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي العام، بينما يستكمل الصفين الرابع والخامس الابتدائي اختبارات المهام الأدائية، اليوم الإثنين، بعد توقف الاختبارات اليوم الأحد.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية من عقد الاختبارات العملية أو التقييمات العملية للأنشطة اللاصفية (الأساسية، الاختيارية) أو أداء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022-2023، أمس الأحد، لاحتفال الإخوة المسيحيين بعيد السعف.

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