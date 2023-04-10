«الحضرة» تحيي حفلًا بالأوبرا و«الحجار» يتألق على مسرح سيد درويش.. صور

شهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس الأحد، أمسية روحانية قدمتها مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، ضمن فعاليات برنامج دار الأوبرا الرمضانى، وقدمت نخبة من الأعمال التى تنتمي إلى عالم الإنشاد الدينى منها: "يا إله الكون أنا لك صمنا، ويا من خلقت الورى من ظلمة العدم، وحبيب الحبيب، ونحن في ساحة الحسين نزلنا، ومرحبًا بالهاشمية، وإلى باب الكريم، وأرباب الهوى، وجمال الوجود، وإن جبرتم كسر قلبي، والاهى لا تخيبنا، وصلاة الله تغشى إمام المرسلين، ومدد يا سيدة، ولا إله إلا الله، وأنا المطلوب فاطلبني تجدني".

وعلى المسرح الصغير، أقيمت ليلة عربية بالتعاون مع سفارة السودان بالقاهرة، وقدمت فرقة نوبيان عرضا متنوعا ضم الوان من تراث الدولة الشقيقة وشمل أعمال غنائية وتابلوهات فلكلورية وعدد من المدائح النبوية والمؤلفات الوطنية.

كما أقيم على مسرح معهد الموسيقي العربية حفل ضمن سلسلة وهابيات بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وتغنى خلاله كل من: إبراهيم رمضان، وايناس عز الدين، وهند النحاس، إسماعيل صادق، بباقة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها: يا مسافر وحدك، وقول لى حاجة، وفكرونى، وتهجرنى بحكاية، وأنت عمرى، وامتى الزمان، ولست قلبى، والوى الوى، إلى جانب موسيقى الفن أداها العازفان جمال عبد المنعم على آلة "القانون"، وفارس صقر على آلة "الكمان".

وأضاء الفنان علي الحجار، مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" بنخبة من أعماله الشهيرة منها: رمضان كريم، وخلق الله، ويا رب، وحرما يا سيدى، وأنت المدد، وأنا كنت عيدك، ورمى رمشة، وفي قلب الليل، ومسألة مبدأ، والمال والبنون، وما فيناش م الخوف، ونويت اغني، وحنخبي ليه، ويا موجة يا زرقا، وإسكندرانى، وبوابة الحلواني وغيرها.