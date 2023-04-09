مكين يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين بـ"مركز الرعاية الصحية الأولية بكتامة"

قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية اليوم بجولة مرورية تفقد خلالها مركز الرعاية الصحية الأولية بكتامة ووحدة طب الأسرة بالبرامون إلى جانب مكتب صحة ثان المنصورة.
جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل.
استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد مركز الرعاية الصحية الاولية بكتامة حيث تبين أن الوحدة مغلقة فى موعد النوبتجية وقرر إحالة المتغيبين للتحقيق لعدم وجودهم في العمل.
وتابع مكين الجولة بالتوجه إلى وحدة طب الاسرة بالبرامون واتضح من المرور تواجد ممرضة و عامل فقط وغياب باقى أفراد عن النوبتجية المكلفة بها بالوحدة.
ووجه وكيل الوزارة بإحالتها للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، مكلفًا مديرة الإدارة بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية على جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية التابعة للإدارة.
كما اطمأن وكيل الوزراة على سير العمل بمكتب صحة ثان المنصورة ومدى التزام الفرق الطبية ووجودها، وقام بمناظرة السجلات والتأكد من تدوين كافة البيانات.