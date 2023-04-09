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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: كنا سنتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق العملية العسكرية في أوكرانيا

رئيسة مجلس الاتحاد
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو
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رأت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن بلادها كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

واتهمت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد- الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بخداع روسيا طيلة ثماني سنوات، حيث تحدثا عن التزامهما باتفاقات "مينسك"، فيما كانا يهيئان أوكرانيا للحرب وتسليح قوات كييف.

وأشارت إلى أنه تبين الآن أن العملية العسكرية في أوكرانيا كانت لا مفر منها، موضحة أنه لو لم تتخذ روسيا هذا القرار، لتعرضت لعواقب وخيمة.

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