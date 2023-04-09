تفاصيل الحلقة 18 من "ستهم".. رفض روجينا العودة مع شقيقها رماح

شهدت الحلقة 18 من مسلسل"ستهم"، بطولة النجمة روجينا، تصاعد جرعة التشويق والإثارة بشكل كبير، حيث تم إنقاذ حياة مصطفى الشخصية التي يقدمها "إبراهيم السمان"، بعدما قام مجموعة من البلطجية بالهجوم على منزله، ولولا وجود أشقائه الثلاث رماح "جهاد سعد"، و جبر " محمد عبد الحافظ"، و ستهم الشخصية التي تقدمها روجينا، لاستطاع هؤلاء البلطجية من القضاء عليه، حيث استطاعوا التغلب عليهم وطردهم من منزل مصطفى، وقال حينها مصطفى لأشقائه الثلاث :"شوفتوا لو انتو مش كنتوا موجودين كان حصل إيه .. العزوة حلوا ازاي العزوة تقوي".

كما شهدت أحداث الحلقة، مباراة تمثيلية ومواجهة نارية بين بين ستهم "روجينا" وأشقائها الثلاث رماح "جهاد سعد"، وجبر " محمد عبد الحافظ"، و مصطفى "إبراهيم السمان"، في منزل مصطفى والذي طلبت منه الوقوف بجانبها ومساعدتها في الحصول على ميراثها من شقيقها الأكبر "رماح"، وتحدث مواجهة نارية بينهم، ولكن رماح يطلب من ستهم العودة معه إلي منزل والدهم والعيش فيه ، وترك منزل شقيقها مصطفى "إبراهيم السمان"، ولكنها ترفض، إلا بعد الحصول على حقها في ميراث والدها غانم.

كما شهدت الحلقة، مباراة تمثيلية بين نجاة "نانسي صلاح"، وزوجها عجبي " أحمد الرافعي"، في لحظة عتاب عجبي على نجاة، بإعطاء ابنها لشقيقها رماح "جهاد سعد" من أجل تربيته، ليستمر في إعطاء المال لهم، ويصرف عليها هي وأبنائها الثلاث، ويلومها على ابنها، في حين تلقى اللوم عليه بسبب إهماله منزلهم، والعمل مع الشيخ ياسين التهامي في الموالد، وأنه يتركهم بالشهور، وعدم توليه المسئولية والصرف عليهم، في مواجهة رائعة اختلطت فيها المشاعر و قدم كلا من نانسي صلاح والرافعي المشهد ببراعة تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

كما قدمت روجينا مواجهة مع أشقائها الثلاث والمطالبة بميراثها في حق والدها غانم، وحق زوجها ومعرفة من الذي قلته- مشهد اعتمدت على تغيير جلدها كليا جسدته هي بطريقة منفردة، اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها، كما برع رماح "جهاد سعد" في تجسيد الشخصية الرجل الظالم الذي لديه قناعة تامة بأنه على حق ومدى جبروته، بهدوء ونبراته تبرز مدى قوته دون افتعالة أو مبالغة، وينطبق نفس الأمر على جبر"محمد عبد الحافظ"، وكل ذلك رائع لوجود رؤوف عبد العزيز مخرج واعي، ويعرف جيدا كيف يدير الممثل بشكل صحيح، ولدية قدرة رائعة في فن إدارة و توجيه الممثل.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.