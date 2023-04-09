«المداح 3» الحلقة 19.. حمادة هلال يواجه هبة مجدي بالخيانة

شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» عودة «رحاب-هبة مجدي» إلى منزل زوجها «صابر المداح – حمادة هلال»، بعدما عثر عليها داخل المستشفى بصحبة «زين- محمد عز»، بعد اكتشاف المؤامرة التي خططت لها «أحلام - رانيا فريد شوقي» بالاتفاق مع الجنية «هند بنت الأحمر.. لوسي» في الحلقات الماضية لكسرة قلب صابر وإشغاله بالعديد من الأزمات الشخصية حتي يتعطل في مسيرة بحثه على المقبرة السحرية التي يريد الجن الوصول لها قبله.

يذهب صابر إلى منزل «حسن – خالد سرحان» ليخبره أن زوجته «أحلام» هي الشيطان الذي يجب محاربته بعدما أوقعت بينه وبين زوجته رحاب، ولكن أحلام تحاول إخراج نفسها من هذه الاتهامات أمام زوجها حسن، وتخبره كذبا أن رحاب وقعت في الخطيئة مع زين، وأنها كانت تتواجد في منزله بعدما هربت من منزل صابر، وأن هذا السبب الذي لم يجعلها تخبر صابر به خوفا من قيامه بقتل زين طليق زوجته رحاب.

وينجح «الحاج سليم - أحمد ماهر» خال «أمينة – سلمى أبوضيف» في إنهاء الخلاف الدائر بين ابن أخته «حمزة – أحمد كشك» وبين «جمال – محمد مهران»، ويؤكد لهما أنهم جميعا حريصون على مصلحة أمينة بعد أن وقعت فريسة في شباك الجن العاشق، وحملت منه جنينها صاحب الشهرين، ويبدأ الحاج سليم وحمزة في رحلة بحث عن أمينة بعدما اكتشفوا هروبها من منزل صابر المداح.

يأتي هذا فى الوقت الذي يبدأ فيه «عبد الرازق - صبحي خليل» استدراج «توفيق العبيط» بتقديم وجبة طعام فاخرة له، لقتله وتقديم دمه كقربان لحراس المقبرة التي عثر عليها مع «حسن – خالد سرحان» كي تفتح أبوابها لهم.

ومن المفاجآت التي تشهدها الحلقة اعتراف الجنية «تاج - يسرا اللوزي» لـ«عماد – تامر شلتوت» بالوقوع في عشق صابر المداح، وهو الأمر الذي يزيد حيرته، وتنتهي أحداث الحلقة بعلقة موت من صابر لـ زين، عندما ذهب الأخير إلى منزله لاسترضائه وإلقاء اللوم على أحلام، ويظهر «هايم – محمد رياض» من جديد لـ«هبة – هلا السعيد» التي يسيطر عليها الجن بعدما قتلت والدتها وتم حجزها في مستشفى للأمراض النفسية، وطلب منها أشياء أخرى للانتقام من شقيقها صابر المداح.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.