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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا ثيوذوروس الثاني يترأس قداس أحد الزعف

ارشيف
ارشيف
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ترأس البابا ثيوذوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا قداس أحد الزعف ٩ ابريل ٢٠٢٣ بكنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر.

 وكان فى استقباله المهندس سالم قسيس رئيس مجلس وكلاء الكنيسة  وأعضاء المجلس الموقر.

وقد شارك فى الصلاة نيافة المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس وتوابعها والوكيل البطريركى بالقاهرة والمطران ثيوذوروس والارشمندريت دامسكينوس الاذرعى رئيس دير مار جرجس والارشمندريت استفانوس والمتقدم فى الكهنة الاب يوسف داروس راعى الكنيسة والشماس يوسف نويصرى وسفيرة قبرص نائبة سفير اليونان وقنصل اليونان العام و المهندس جورج ظريفة رئيسمجلسوكلاءكنيسة القديس نيقولاوس بمصر الجديدة..وجمع غفير من شعب الكنيسة.

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