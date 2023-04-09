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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتعلم لغة الإشارة بالخارجة

جانب من فعاليات البرنامج
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي
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انطلقت اليوم الأحد فعاليات البرنامج التدريبي لتعلم لغة الإشارة الذى يجرى تنفيذه بإدارة الخارجة التعليمية. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجدبد، وحنان مجدى نائب المحافظ.
وشهد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد فعاليات اليوم الأول للتدريب الذى يستمر مدة 4 ايام  بمقر مدرسة  الأمل  للصم وضعاف السمع بالخارجة.

يتضمن التدريب عدة محاور أساسية منها تدريب مجموعة من المعلمين لغة الإشارة تحت شعار ( حدثني بيديك لتراك عيني ) وذلك بهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة لمساندة ودعم  ذوى الهمم من خلال توعيتهم بالأشخاص الصم وضعاف السمع وقدراتهم وميولهم واحتياجاتهم وكيفية التعامل معهم .
ووجه وكيل التعليم بالوادى الجديد  جميع المستهدفين بضرورة الإستفادة القصوى من البرنامج ونقل وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على الطلاب ودمجهم فى المجتمع.

إدارة الخارجة التعليمية البرنامج التدريبي التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد