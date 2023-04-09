تكريم مدير إدارة بئر العبد التعليمية لبلوغه سن المعاش

استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الدكتور سليمان شميط لشكره عن مجهوداته المبذولة أثناء فترة عمله كمديرًا لإدارة بئر العبد التعليمية، وذلك لقرب بلوغه سن المعاش وتمنى له التوفيق والسداد.

كما استقبل سالم عابد لتوليه مديرًا لإدارة بئرالعبد التعليمية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

وقدم مدير إدارة بئر العبد التعليمية الشكر والتقدير لوكيل الوزارة لثقته الغاليه به، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن به وأن يوفقه الله عز وجل إلى الوصول بالعملية التعليمية بالإدارة إلى أعلى المراتب وذلك تحت رعاية قائد العملية التعليمية بالمحافظة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور محمد زاهر رئيس مجلس أمناء وآباء المحافظة وعواد الخليلي مدير إدارة رفح التعليمية وخالد أبو سلمة مدير إدارة التعليم الإعدادي وإيهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الإبتدائي وعبد القادر العلاقمي مدير مكتب وكيل الوزارة ومحسن الغول مدير إدارة شئون الطلبة والإمتحانات وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.